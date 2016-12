Lo Porto, famiglia scrive a Obama: "Adesso vogliamo la verità"

A quasi un anno dalla morte di Giovanni Lo Porto, il cooperante italiano rapito in Pakistan da Al Qaeda e rimasto ucciso in un raid Usa, la famiglia scrive al presidente degli Stati Uniti Barack Obama per chiedere di far luce su quanto accaduto. "Spero che il presidente Obama risponda alle nostre richieste, richieste semplici, non c'è nulla di strano - ha spiegato Daniele Lo Porto, fratello di Giovanni -. Spero che si metta una mano sulla coscienza e dica la verità."