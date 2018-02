Livorno, uccide la ex moglie in studio medico e poi si suicida

E' stato un omicidio suicidio quello avvenuto in uno studio dentistico di Livorno, dove le forze dell'ordine avevano trovato il cadavere di una donna. Il 45enne Massimiliano Pagnoni ha infatti accoltellato a morte la sua ex moglie, la sua coetanea Francesca Citi, per poi suicidarsi in bagno. La donna era assistente nello studio, che martedì mattina era chiuso.