Livorno, uccide la ex moglie a coltellate e poi si toglie la vita

Ha ucciso la ex moglie e poi si è tolto la vita. L'omicidio-suicidio è avvenuto in uno studio dentistico di piazza Attias, a Livorno, dove Massimiliano Pagnoni ha accoltellato a morte la sua ex, Francesca Citi di 45 anni, per poi suicidarsi in bagno. La donna era assistente nello studio, che era chiuso. L'uomo l'ha raggiunta lì, si è fatto aprire la porta e i due hanno avuto una violenta discussione, degenerata fino al tragico epilogo.