Livorno, Nogarin: "Emergenza rossa non prevista" | La gente: "Abbandonati"

Dopo il dramma, scoppiano le polemiche a Livorno. "E' una tragedia non annunciata, non potevamo sapere quello che sarebbe successo anche se la reazione è stata immediata": queste le parole del sindaco di Livorno, Filippo Nogarin, che ha sottolineato come dalla Regione fosse stata emanata un'allerta arancione, "che per me - ha detto - è diverso dal rosso". Ma il primo cittadino non è il solo a lamentarsi: i livornesi infatti, ai microfoni della nostra inviata, denunciano di essere stati lasciati da soli.