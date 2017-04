Giada Norfini, la giovane donna che domenica scorsa è stata picchiata e presa a bottigliate a Livorno dall'ex marito perché lo aveva lasciato, racconta l'accaduto e si mostra, senza vergogna, alle telecamere di Pomeriggio 5. "In passato mi aveva già picchiata e non era la prima volta che mi aspettava sotto casa, ma non me lo aspettavo, mi sembrava tranquillo" e continua: "Eravamo sposati dal 17 agosto 2013, ma da quando è nato il bimbo, nel 2014, sono cominciate le sue gelosie e le sue ossessioni".