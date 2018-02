Livorno, due giovani intossicati da monossido in casa: sono gravi

Due giovani, una ragazza e un ragazzo, sono ricoverati in gravi condizioni all'ospedale di Livorno per una probabile intossicazione da monossido di carbonio. A trovarli incoscienti nel loro appartamento sono stati i vigili del fuoco, che hanno sfondato la porta dell'abitazione. A dare l'allarme era stato un genitore che non riusciva a contattare la figlia. Nel mini appartamento i vigili del fuoco avrebbero trovato due bracieri.