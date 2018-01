Livorno, al Tribunale senza controlli si può entrare anche armati

A Striscia La Notizia fanno ancora discutere le condizioni di sicurezza del Tribunale di Livorno, dove chiunque può entrare, anche armato, senza subire alcun tipo di controllo. E' quello che è successo, infatti, subito dopo un altro servizio andato in onda il 2 gennaio e che, nonostante ciò, non ha impedito ad una donna di 53 anni di estrarre un coltello e minacciare un vigilante. La donna è stata, poi, arrestata, ma se ci fosse stato un metal detector all'ingresso non avrebbe mai potuto portarlo con sè fino al primo piano, dove pare avesse un appuntamento con il suo avvocato. Roberto Mazzotta, dirigente amministrativo del Tribunale, dopo quest'ultimo episodio, conferma che, finalmente, è stata fatta una richiesta ufficiale per l'incremento della sicurezza.