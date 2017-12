E' finita nel sangue una violenta lite tra due coinquilini africani, un sudanese e un somalo, a Schio (Vicenza). La lite è scoppiata per futili motivi ed è poi degenerata quando il sudanese di 25 anni ha aggredito con un coltello da cucina il proprio coinquilino, di 18 anni. I carabinieri sono prontamente intervenuti, bloccando l'aggressore, ancora armato. Il sudanese è stato denunciato per lesioni. Il ferito non è grave. personali.