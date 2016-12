Lite per donna, 34enne gravissimo

Un uomo di 34 anni è stato accoltellato e ridotto in fin di vita da un pensionato 65enne al culmine di un violento diverbio esploso per ragioni sentimentali. E' successo nel centro storico di Riesi (Caltanissetta). I due, entrambi sposati, si contendevano un'amante comune. La vittima è stata ricoverata in prognosi riservata nell'ospedale "Sant'Elia" di Caltanissetta. L'aggressore, fermato dai carabinieri, è accusato di tentativo di omicidio.