Lite in strada a Milano, due feriti a coltellate: uno grave

Due persone sono rimaste ferite a coltellate durante una lite avvenuta, per motivi sentimentali, lunedì sera a Milano. Il più grave è un 26enne, colpito da un fendente all'addome in pizza Bolivar e trasportato in condizioni gravi all'ospedale Niguarda. L'altro ferito, non grave, è un 22enne, raggiunto da un fendente al volto e accompagnato al Fatebenefratelli.

Una prima chiamata è arrivata al 112 da piazza Napoli poco dopo le 21, alcuni minuti dopo è arrivata la seconda richiesta di soccorso da piazza Bolivar, dove è stato trovato il 26enne in fin di vita. Sul caso indaga la polizia.



Secondo quanto riferito dal 22enne alla polizia, la lite è scoppiata per motivi sentimentali, in particolare per una donna. Non ha chiarito, però, se si tratti di una persona contesa o dell'offesa rivolta da uno alla compagna dell'altro.



Il 22enne soccorso in piazza Napoli ha precedenti; sul 26enne sono invece ancora in corso le verifiche. Le condizioni di quest'ultimo restano gravi e i medici non si sbilanciano sulla prognosi. Il 22enne, sfregiato al volto con un taglio dall'orecchio alla bocca, sarà operato.