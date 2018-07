Listeria, richiamato lotto di prosciutto cotto

Un lotto del prosciutto cotto "Cesare Fiorucci" è stato richiamato dal commercio per rischio di listeria. Si tratta di un provvedimento, già messo in atto dall'azienda, "cautelativo" da parte del ministero della Salute. Si invitano quindi i consumatori che avessero acquistato il prodotto indicato, si legge in una nota, a non consumarlo e riportarlo al punto di vendita.