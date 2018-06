Limone Piemonte, lo scandalo del tunnel del Tenda lasciato a metà

Gli abitanti di Limone Piemonte, in provincia di Cuneo, hanno chiesto aiuto a Striscia la Notizia per capire cosa ne sarà del Tunnel del Tenda, i cui lavori sono fermi dal maggio del 2017.



Un anno fa, infatti, si sono fermati per furti e frode in pubbliche forniture gli scavi per la realizzazione della galleria che andrà ad affiancare l’omonimo tunnel costruito nel 1882, collegando il Piemonte alla Francia (un’opera da 176 milioni di euro). Dopo tre mesi i sigilli al cantiere sono stati tolti e i lavori sono stati affidati a un’altra ditta appaltatrice. I lavori però sono rimasti fermi e non si sa ancora per quanto tempo gli abitanti della zona dovranno convivere con il cantiere, né se si riuscirà a rispettare la data di consegna del 2020.



L’inviato del programma, Luca Galtieri, è andato sul posto per dar voce proprio alla comunità di Limone Piemonte e dei paesi limitrofi, primi fra tutti i sindaci Angelo Fruttero e Jean Pierre Vassallo: “Vogliamo delle risposte certe, vogliamo che ci dicano quando riprenderanno i lavori e che ci assicurino che il vecchio tunnel continui a funzionare”, ha chiesto il primo. “Questa situazione è la morte della nostra vallata e anche per noi”, ha aggiunto il secondo. I cittadini hanno chiesto più volte spiegazioni all’Anas, che non ha mai risposto. Raggiunto al telefono da Galtieri, l’ingegner Federico Murrone, dirigente Anas, ha riattaccato la cornetta sostenendo di non riuscire a sentire le parole dell’inviato.