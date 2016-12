Xylella: caso isolato in Liguria, ma la pianta arriverebbe dalla Toscana

20:00 - La Commissione Ue "conferma il ricevimento della notifica da parte delle autorità italiane di un caso isolato e senza sintomi di un ulivo potenzialmente infetto da Xylella in un garden center in Liguria". Lo ha reso noto il portavoce Vytenis Andriukaitis, secondo cui "la pianta proverrebbe dalla Toscana".

La notifica è stata inviata dall'Italia a Bruxelles il 29 aprile. Il punto vendita di piante in Liguria dove è stato rinvenuto l'albero positivo alla Xylella si trova in provincia di Savona. L'ulivo, però, secondo le fonti, sarebbe originario di un vivaio toscano, e i test effettuati finora sulle piante vicino a quella malata ma asintomatica sarebbero negativi.



La Commissione Ue, comunque, dato il caso piuttosto particolare, "è in contatto con le autorità italiane per avere ulteriori chiarimenti su questa notifica" e "fino a che non ci saranno ulteriori informazioni da parte dell'Italia non potrà fornire ulteriori dettagli".



Le misure anti-Xylella adottate dal Comitato per la salute delle piante la scorsa settimana prevedono - ma solo in caso di identificazione di un nuovo focolaio vero e proprio del batterio killer degli ulivi - l'eradicazione di tutte le piante malate e di tutte quelle ospiti in un raggio di 100 metri.



Assessore: "Non ci sono piante contaminate in Toscana" - "In Toscana non ci sono piante contaminate dalla Xylella. Abbiamo controllato in maniera sistematica da ottobre ad aprile tutti i vivai che fanno gli ulivi, e da aprile i controlli sono stati intensificati" e i risultati sono stati negativi. Lo dice l'assessore all'agricoltura della Toscana Gianni Salvadori.



Ulivo in quarantena - L'esemplare di ulivo con "sospetta" Xylella è stato individuato in un vivaio a Savona, acquistato da un grossista in Toscana e dopo essere stato individuato dl servizio fitosanitario della Regione Liguria è stato trasferito nel laboratorio fitosantario della Regione dove è in quarantena. "Le prime analisi non danno certezza che si tratti di Xylella", ha reso noto l'ufficio stampa della Regione, segnalando che è stata fatta regolare segnalazione a Bruxelles. Un campione è stato trasmesso due giorni fa al Cnr di Bari.