Xylella, allarme rientrato in Liguria: nessun ulivo infetto nella regione

13:19 - Le analisi effettuate sull'ulivo potenzialmente infetto da Xylella trovato in Liguria hanno dato esito negativo. E' quanto comunicato informalmente dalle autorità italiane alla Commissione Ue. Il Tar del Lazio, intanto, ha accolto le richieste di associazioni, cooperative e aziende vivaistiche pugliesi. Sono stati quindi sospesi la dichiarazione dello stato di emergenza per la diffusione in Puglia del batterio e il piano d'intervento previsto.

Vivai Pistoia: "Allarme media eccessivo rispetto alla realtà" - "Estremamente difficile che una pianta coltivata a Pistoia possa aver portato la Xylella in Liguria". Così Francesco Mati, presidente del Distretto vivaistico ornamentale pistoiese. "Sta nascendo un allarmismo un po' eccessivo - ha aggiunto - su una malattia che è molto meno virulenta e molto meno problematica di come è apparsa sulla stampa e in televisione in questi giorni".