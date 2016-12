Vigile mutande, "no licenziamento"

L'avvocato di Alberto Muraglia, il vigile di Sanremo sorpreso a timbrare il cartellino in mutande, farà ricorso contro il licenziamento. "Non ha ancora letto a fondo il provvedimento, ma sicuramente lo impugneremo - dice l'avvocato Alessandro Moroni - perché il mio assistito si è puntualmente giustificato delle contestazioni". Il legale sostiene che Muraglia si doveva ancora mettere i pantaloni perché stava uscendo per un servizio urgente al mercato.