Ventimiglia, sale la tensione: si teme l'arrivo di gruppi di antagonisti

11:10 - E' alta la tensione a Ventimiglia per la questione migranti. E nelle prossime ore la situazione potrebbe peggiorare. Secondo il Viminale, infatti, potrebbero arrivare sul posto gruppi di persone in grado di scatenare violenze con le forze dell'ordine. In particolare sarebbero già mobilitati No Tav e anarchici. Intanto, secondo agenti e volontari che lavorano al confine, la Francia starebbe mandando indietro immigrati mai passati dall'Italia.

La possibilità che Ventimiglia, con la sua situazione fortemente instabile, possa diventare un polo di attrazione per gruppi che abbiano interesse a destabilizzare, è per il Viminile una possibilità concreta. Si sarebbero mobilitati i "No Tav", ma anche il movimento anarchico "Terzo valico". Il timore è che, in coincidenza con il Consiglio europeo di settimana prossima, la cittadina ligure diventi il perfetto luogo simbolo per una protesta contro "L'Europa delle banche".



Ma se l'allerta è alto per possibili nuovi fattori di tensione, rimane comunque del tutto aperta la questione fondamentale, dei migranti in attesa di un passaggio in Francia. Francia che non solo mantiene il pugno di ferro, con controlli serrati e riammissione in Italia delle persone che non hanno titolo di varcare il confine, ma che ha aperto una nuova querelle con la polizia italiana, dal momento che avrebbe spedito in suolo italiano degli immigrati, trovati sul treno Garavan-Menton, che dall'Italia non erano mai passati.