Le forze dell'ordine hanno sgomberato i migranti che si trovavano da qualche giorno sugli scogli di Ventimiglia in attesa di poter lasciare l'italia e raggiungere la Francia. Ora si trovano in un campo allestito vicino alla stazione dei treni. Intanto al vertice di Lussemburgo Parigi e Berlino portano una loro proposta, ma la Francia non si fida e chiede che "i centri di controllo in Italia per distinguere i veri rifugiati siano gestiti dalla Ue".

19:22 Renzi: permessi temporanei? E' arma di reazione

"I permessi temporanei sono un'arma di reazione che dobbiamo avere". Così il premier Matteo Renzi a Porta a Porta rispondendo a chi gli chiede cosa accadrà in mancanza di accordo al Consiglio Ue sui migranti. "Ma se si vuole un'opinione - aggiunge - l'accordo si chiude, l'Ue non si può permettere di essere solo una moneta, è interesse loro".

19:21 Immigrati, Renzi: Ue saggia se redistribuisce 30-40mila

"Dico che ci sono le condizioni perché l'Italia si faccia sentire: 24mila sono i baci di Celentano, se su un totale di 80mila richiedenti asilo ne sono redistribuiti 30-40 mila si va verso una gestione più saggia". Così Matteo Renzi, a Porta Porta, sul tetto alla distribuzione di profughi tra i paesi Ue.

17:38 Immigrazione, Cei: nel dramma qualcuno pensa ai voti

"Di fronte al dramma di tantissime persone alcuni mostrano di avere a cuore solo i voti, solo la loro posizione politica". Lo ha detto monsignor Nunzio Galantino, segretario generale Cei, a Tv2000 parlando di immigrazione.

14:48 Alfano: "Con Francia eviteremo altre Ventimiglia"

"Abbiamo sempre rispettato le regole e continueremo a farlo. Pensiamo al futuro, lavorando con la Francia anche rafforzando la cooperazione di polizia alla frontiera, per evitare che ciò che è successo a Ventimiglia torni a ripetersi". Lo ha precisato il ministro dell'Interno Angelino Alfano.

14:45 Stampa Austria: "Gendarmi bloccati al Brennero"

Alcuni poliziotti austriaci sarebbero stati bloccati nella loro attività sull'immigrazione a ridosso del confine del Brennero dai colleghi italiani. Lo scrive il tabloid di Vienna Kronen Zeitung. "La vicenda è stata subito chiarita", precisa il questore di Bolzano Lucio Carluccio. Sembra che gli agenti austriaci siano stati invitati a lasciare i binari sul versante italiano, dopo che alcuni volontari avevano segnalato il loro intervento. L'Arma dei Carabinieri, chiamata in causa dal giornale, precisa: "Nessuno di noi è intervenuto".

14:30 Due fermi per resistenza a Ventimiglia

Due migranti che questa mattina hanno opposto resistenza allo sgombero che stavano compiendo polizia e carabinieri sono stati fermati. Per loro l'accusa è resistenza a pubblico ufficiale. Si apprende da fonti investigative. I due avrebbero colpito con calci gli agenti di polizia.

14:17 Alfano: "Ottenuto che le quote siano vincolanti"

"Abbiamo chiesto ed ottenuto che le quote" del meccanismo di ricollocamento "siano vincolanti per tutti e credo sia molto importante che per la prima volta si sia affrontato il tema del superamento di Dublino", ha detto il ministro dell'Interno Alfano. "C'è una consapevolezza diffusa che oggi Dublino non funziona più e questo è essenziale", ha aggiunto.

14:12 Migranti, la situazione a Milano: IL VIDEO

14:06 Cazeneuve: "Su Ventimiglia nessuno scontro"

"A Ventimiglia la situazione è difficile per l'Italia. La situazione è difficile per la Francia, ma non c'è uno scontro, c'è la volontà di lavorare assieme, per fare in modo che si possano applicare le regole Ue" e ci sia solidarietà. Lo ha detto il ministro francese Bernard Cazeneuve in una conferenza stampa con Alfano e De Maiziere.

13:56 Alfano: sui numeri occorre discutere ancora

"Sui numeri occorre discutere ancora e certamente lo faranno i capi di Stato e di governo al prossimo consiglio". Così il ministro dell'Interno, Angelino Alfano, in conferenza stampa col collega francese e tedesco dopo il Consiglio Ue sull'immigrazione.

13:50 Alfano: in Consiglio Ue ottenuto cose positive

"Abbiamo giudicato un primo passo questa Agenda della Commissione, sia per la rottura del muro di Dublino, che i rimpatri. Abbiamo ottenuto alcune cose molto positive e in alcuni casi aperture significative". Lo ha detto il ministro Angelino Alfano in riferimento alla discussione sull'immigrazione al Consiglio Ue.

13:48 Chiamparino: "Francia egoista e spudorata"

"L'atteggiamento della Francia mi sembra egoista e chiuso ai limiti della spudoratezza: continua a considerare Schengen all'esatto opposto dello spirito con cui è nato". Lo afferma il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, a margine della presentazione delle giornate piemontesi all'Expo.

13:33 Mattarella: "Accoglienza difficile e necessaria"

"L'accoglienza è difficile, complessa e necessaria. Occorre solidarietà ed intelligenza. Sono cose di cui il nostro Paese è capace di fare uso". Lo ha affermato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, rispondendo ai cronisti ad una domanda sulla cultura dell'accoglienza.

13:11 Cazeneuve: sì a ripartizioni ma gestiti dalla Ue

"Diciamo sì ai ricollocamenti per i richiedenti asilo, secondo il meccanismo proposto dalla Commissione Ue e anche per i finanziamenti degli hotspot, dove si dovranno smistare richiedenti asilo da migranti economici. Pensiamo siano necessari e che la Commissione debba prenderne la gestione". Così il ministro francese Bernard Cazeneuve.

13:00 Immigrati, proposta franco-tedesca