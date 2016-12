Ventimiglia, in corteo 400 persone

Dopo il presidio in piazza della Stazione, le circa 400 persone che hanno aderito all'iniziativa in solidarietà dei migranti di Ventimiglia bloccati alla frontiera con la Francia hanno avuto l'autorizzazione da parte della questura di poter effettuare un corteo per le strade della città. La manifestazione è pacifica ed è scandita da slogan di solidarietà ai migranti.