Ventimiglia, il Comune conteggia il caffè ai dipendenti: la pausa si recupera

Pausa caffè amara per i dipendenti del Comune di Ventimiglia che alla macchinetta in corridoio preferiscono la tazzina del bar. Chi vuole concedersi l'uscita dovrà timbrare il cartellino e recuperare i minuti passati fuori, ne sono previsti al massimo 15, dal luogo di lavoro. E per farlo ci saranno tre mesi di tempo, altrimenti si subirà una decurtazione dello stipendio. La decisione arriva dal segretario generale Antonino Germanotta: "La colpa è di quei pochi che ne hanno approfittato o prendendosi più pause durante il giorno oppure prendendone una di venti minuti o mezz'ora".