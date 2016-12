Ventimiglia, i No Borders annullano la manifestazione prevista: "Non cadremo in trappola"

"Non vogliamo cadere in trappola, per questo abbiamo annullato la manifestazione a favore di un presidio fisso a difesa delle 'persone in viaggio' che sono recluse nel centro di Ventimiglia". Lo hanno detto i No Borders, precisando che il presidio convocato nel pomeriggio sarà statico e non si trasformerà in una manifestazione. "Non c'entriamo nulla con la morte dell'agente di polizia, avvenuta per cause naturali".