Ventimiglia, bloccato da polizia corteo migranti verso Francia

Sono stati bloccati da un ingente schieramento agenti in assetto anti sommossa prima di raggiungere il confine con la Francia i 150 migranti e no borders che hanno lasciato la chiesa di San Nicola per cercare di raggiungere a piedi il valico di frontiera. Il corteo, aperto da uno striscione con scritto "Negli ultimi 3 giorni le frontiere hanno ucciso 700 fratelli e sorelle: apritele", è stato fermato all'altezza del Forte dell'Annunziata.