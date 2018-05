Velisti dispersi nell'Oceano Atlantico: sospese le ricerche

"Continuate a cercare, sono sicura che mio marito e Antonio sono lì sulla zattera di salvataggio, da qualche parte". Lo ribadisce ancora Rosa Cilano, la moglie dello skipper Aldo Revello, che rinnova l'appello a proseguire le ricerche in mare. "Chiunque possa aiutarci, anche al di fuori del Portogallo, chiediamo che lo faccia. Mi rivolgo a tutte le imbarcazioni". I due erano di ritorno da Martinica con una barca a vela di 14 metri, il Bright, sparita tra le Azzorre e Gibilterra.



"Mio marito è un marinaio molto esperto, altrimenti non lo avrei fatto neppure partire", ha detto ancora la moglie di Revello, che per ora resta nella sua casa di Castelnuovo Magra (La Spezia) ma nei prossimi giorni potrebbe andare in Portogallo.



La barca a vela con Aldo Revello e Antonio Voinea era data in navigazione a circa 330 miglia a est di Sao Miguel nelle Azzorre. L'allarme è stato ricevuto alle 13.48 ora locale del 2 maggio. La Marina ha lanciato l'operazione di ricerca con la corvetta Enes, un aereo C-295 dell'Aeronautica Militare, due navi mercantili e un peschereccio. I due velisti stavano navigando verso lo stretto di Gibilterra su Bright, un Oceanis 473 italiano targato ad Olbia, in rientro in Mediterraneo dopo una sosta alle Azzorre tornando dalla stagione ai Caraibi.