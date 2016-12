Uomo decapitato nel Genovese, il nipote della vittima confessa il delitto

"Quella mattina - ha detto ancora Borgarelli davanti al gip - ho aperto la porta e ho visto la macchina e i paletti divelti. Ho seguito mio zio e mi sono portato dietro la pistola perché temevo che fosse armato anche lui. Abbiamo discusso. Io gli ho sparato due colpi e poi l'ho decapitato. Sono tornato a casa, ho messo la testa nel sacco e poi l'ho buttata".



"Non so perché gli ho tagliato la testa" - "Non lo so perché ho tagliato la testa a mio zio. Non me lo so spiegare", avrebbe detto Borgarelli durante la confessione davanti al gip, mentre ripercorreva i momenti dell'omicidio. E' emerso, tra l'altro, che per trascinare il corpo dello zio dopo averlo ucciso e decapitato nel dirupo dove è stato ritrovato ha usato una corda.



Ha messo la testa nel sacco ed è tornato a casa dove si è cambiato. La pistola usata da Borgarelli per colpire la vittima è quella sequestrata in casa sua, come emerso anche dagli esami del Ris.



"Volevo bene a mio zio" - "Io volevo bene a mio zio. Ero legatissimo a lui quando ero piccolo. Ma questa vicenda del sentiero mi ha ossessionato. Mi sentivo vittima di una ingiustizia", ha detto Borgarelli nel corso dell'interrogatorio durato circa un'ora. "Non riusco più a sopportare il peso di questo omicidio".



La figlia della vittima: "Mio padre aveva paura di lui" - "Voglio vederlo in faccia e chiedergli perché l'ha fatto, perché ha distrutto la mia famiglia e ha distrutto se stesso". Lo ha detto Daniela Crocco, figlia di Albano riferendosi al cugino-omicida. "Ora voglio giustizia - ha detto la donna -, deve rimanere in carcere tutta la vita e non vedere più la campagna e l'erba che tanto amava. Mio padre aveva paura di lui - ha detto ancora -. Adesso capisco perché mi chiamava tante volte, come se avesse un presentimento. Capisco percheé mi diceva: non ti fidare di Claudio".