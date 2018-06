Ucciso da un poliziotto a Genova, agente indagato per omicidio colposo

Il poliziotto che domenica a Genova ha ucciso il 20enne di origini ecuadoriane Jefferson Tomalà è indagato per omicidio colposo per eccesso colposo nell'uso delle armi. Si tratta di un atto dovuto per permettere all'agente di nominare legale e perito. Secondo la ricostruzione, Tomalà ha accoltellato l'agente: per questo è indagato per tentato omicidio, ma essendo morto il fascicolo verrà archiviato.