Ucciso da un cacciatore, procura: "La vittima aveva un fucile"

Nathan Labolani, il 19enne di Apricale (Imperia) ucciso per errore con un colpo di fucile all'addome da un cacciatore di 29 anni, aveva un fucile da caccia calibro 12 e una cinquantina di munizioni, ma senza aver mai preso il porto d'armi. E' quanto riferito dalla Procura di Imperia. Non è escluso quindi che il ragazzo stesse a sua volta cacciando. L'uomo che ha ucciso il 19enne è indagato per omicidio colposo.