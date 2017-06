Turisti travolti da mareggiata a Savona: Procura apre inchiesta

La Procura di Savona ha aperto un'inchiesta sulla morte in mare del turista di origini moldave, giunto in vacanza in Liguria dal Torinese. Lungo la costa era in corso una mareggiata, con onde alte, vento forte e corrente di risacca. Tra le verifiche da compiere anche quella sulla presenza di divieti di balneazione sulla spiaggia. La vittima era in vacanza con la compagna, che però non se l'è sentita di eseguire il riconoscimento ufficiale.