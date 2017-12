Tra i passeggeri rimasti bloccati per ore su un treno Thello a causa del maltempo, sulla linea ferroviaria tra Milano e Nizza, c'era anche Elisa Serafini, assessore al Marketing Territoriale, Cultura e Politiche Giovanili del Comune di Genova. Intervenendo su Tgcom24, ha raccontato la difficile situazione vissuta nella serata di domenica 10 dicembre da quasi 400 persone: "Fino alle ore 20.15 nessuno ci ha dato alcuna spiegazione. Non abbiamo ricevuto supporto, vale a dire né cibo né acqua né informazioni. Poi per fortuna ci hanno permesso di scendere dalle carrozze almeno per fumare. Alcuni di noi hanno contattato i soccorritori perché evidentemente nessuno lo aveva ancora fatto. Sarebbero bastati pochi pullman per portarci a Genova visto che eravamo a meno di 20 km dal capoluogo".