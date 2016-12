Tradito dai regali di Natale, latitante italiano arrestato in Nicaragua

Il boss della banda - sgominata nel 2009 dall'operazione "White Lobster" della procura di Velletri - era il padre di Porcarelli, Alfredo, ex ufficiale dell'Aeronautica residente anche lui in Nicaragua. La madre, Gabriella Colafrancesco, coordinava invece la logistica dal litorale laziale. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, dopo essersi riforniti di droga nel Paese centramericano, i corrieri raggiungevano la Spagna in aereo, poi proseguivano via mare per Genova e da lì in treno fino a Roma.



Soltanto pochi giorni fa, un altro latitante era stato individuato dai carabinieri in circostanze analoghe, stavolta a Monterusciello, vicino a Pozzuoli: le forze dell'ordine avevano scoperto il nascondiglio del il boss Corrado Orefice, condannato a vent'anni per associazione mafiosa e traffico di stupefacenti, seguendo i parenti diretti al suo nascondiglio per fargli gli auguri di Natale.