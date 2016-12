Terremoti: scossa 3.2 in provincia di Imperia a confine con Francia

Una scossa di terremoto di intensità 3.2 è stata registrata stasera alle 21.14 dall'Ingv in provincia di Imperia, nei pressi del confine fra Italia e Francia. I comuni più vicini all'epicentro, in territorio italiano, sono Olivetta San Michele, Rocchetta Nervina, Airole e Pigna. Non si hanno notizie di danni o feriti tra la popolazione ma la scossa è stata avvertita da molti cittadini.