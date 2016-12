Tempesta di fulmini sulla Liguria

17:55 - La Liguria è stata colpita nella notte da tempeste di fulmini e grandinate, che hanno creato disagi. Intorno alle 3.50 un fulmine ha innescato un incendio in una conduttura del gas a Leivi, uno dei comuni colpiti dalla tragica alluvione di ottobre in Val Fontanabuona. Una tempesta di grandine e di fulmini ha colpito invece la provincia di Savona, dove è stato evacuato un campeggio. In Valbormida resta infine alta l'attenzione per l'allerta neve.