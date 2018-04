Tangenti a La Spezia per il rifacimento di una piazza: due arresti

I carabinieri hanno arrestato un architetto, Lino Salis, e un ex funzionario del Comune di La Spezia, Piero Tomà, per una tangente da 40mila euro relativa a un appalto per il rifacimento di piazza Verdi. I due, detenuti nel carcere di Villa Andreini, sono accusati di corruzione aggravata e continuata. E' il secondo caso di corruzione registrato nella città ligure in poche settimane: a inizio mese c'erano stati 11 arresti per appalti truccati nella Asl.