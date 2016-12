Sversamento petrolio nel mar Ligure, "chiazze per 28 km"

Si aggrava la situazione in Liguria, alle prese con lo sversamento in mare di idrocarburi dopo il cedimento di una diga nel Genovese dovuto al maltempo. Ci sono, secondo la Capitaneria di porto, alcune chiazze sparse in una lunghezza di 28 km tra Genova e Savona e, afferma il governatore Toti, "sono a macchia di leopardo, monitorate costantemente e verranno presto aggredite dai nuovi mezzi che la Capitaneria di porto farà intervenire".