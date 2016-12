23 aprile 2016 22:17 Sversamento greggio, Toti: "Il peggio è passato, le coste liguri sono al sicuro" Anche la Iplom, lʼazienda responsabile del danno, ha annunciato che si sono concluse le prime operazioni di raccolta

"A Genova il peggio è passato, l'emergenza sta finendo e le coste liguri sono al sicuro dal rischio petrolio". Lo ha detto il presidente della Regione Giovanni Toti intervenendo al Tg4. Poi con un messaggio sui social dice: "Basta amministratori frignoni, basta allarmismi inutili, un po' di serietà e un po' più di lavoro". Anche la Iplom, l'azienda responsabile del danno, ha confermato di aver concluso la prima parte del recupero greggio.

"Ad oggi si può considerare conclusa la raccolta del prodotto libero e sono stati anticipati tutti gli interventi inizialmente previsti nella fase successiva, vale a dire la rimozione degli strati superficiali degli alvei dei torrenti. In particolare, e' stata completata la prima pulizia del Rio Pianego, mentre è in corso nel rio Fegino".



E' stata ricostruita in poche ore la barriera sifonata che aveva ceduto a causa dell'aumento della portata del torrente Polcevera dovuto alla pioggia. I tecnici hanno ripristinato anche le barriere aperte per consentire il deflusso. Le barriere sono costruite lungo tutta la foce del torrente interessato dallo sversamento di greggio dovuto al cedimento della condotta utilizzata dalla Iplom. Si tratta di strutture realizzate con una griglia di tubi inseriti in cumuli compattati di ghiaia e sabbia. Non vere e proprie 'dighe', anche se si tratta sempre di sbarramenti artificiali ma specificano i tecnici 'barriere sifonate', ovvero basse strutture corredate da sifoni di plastica. In mare il greggio era già arrivato - Ma in mare ce ne sono già andate circa 50 tonnellate, quella domenica 17 aprile, quando si è spaccata la condotta spargendo tutt'intorno 500 tonnellate di greggio. L'attenzione è sulle chiazze comparse al largo, in un raggio di circa 28 chilometri: macchie oleose subito aggredite dai vessel della Capitaneria e di Castalia, ma che hanno scatenato il panico nei comuni costieri. Il satellite, in particolare, ha messo in evidenza una striscia di materiale oleoso di 2 chilometri larga 500 metri che ha preso il largo davanti a Genova, trasportata a Ponente dalla corrente e dal vento.



In serata è però arrivata la buona notizia: il comandante della Capitaneria di porto, l'ammiraglio Giovanni Pettorino, in volo con il 'Manta' della Guardia costiera sul Mar Ligure, ha annunciato che la situazione "è nettamente migliorata rispetto a ieri sera. Permangono lunghe e strette strisce discontinue di iridescenza al largo nel Ponente ligure, ma il fenomeno risulta in fase di ridimensionamento. Sono convinto che con i mezzi a disposizione saremo in grado di fronteggiare il fenomeno".



Il maltempo intanto si allontana - Tornerà freddo ma non dovrebbe piovere più. Il Polcevera e il Fegino manterranno la portata, il greggio sversato non uscirà in mare aperto. Quello che si trova già in mare sarà contenuto dalle panne oceaniche, trattenuto al largo dalla tramontana e poi sarà tolto di mezzo. Davanti alle coste savonesi sono al lavoro da stamani i battelli antinquinamento e quel che resta della chiazza, ormai frammentata, è sotto monitoraggio. Quindi si lavora su due fronti: bonifica dei torrenti Polcevera e Fegino, dei rii e dei defluenti da una parte, eliminazione dell'iridescenza in mare dall'altra.