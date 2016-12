Suicidio noto pediatra a Genova, indagata la moglie

16:12 - E' indagata per istigazione e agevolazione al suicidio la moglie del noto pediatra genovese, Francesco Menetto, che si è tolto la vita la notte tra domenica e lunedì lasciando un biglietto di accusa contro la magistratura dopo l'arresto del figlio farmacista. Il suicidio, si fa notare in procura, non sarebbe di "quelli lineari" e per questo il sostituto procuratore Biagio Mazzeo ha delegato una serie di accertamenti alla Squadra mobile.

Pediatra morto a Genova, "suicidio non lineare" di Rosanna Piturru

Il fiiglio era stato arrestato per un giro di farmaci antitumorali dalla procura di Monza. Marito e moglie scossi per l'inchiesta avevano rntrambi deciso di farla finita ma, la donna, ora appunto inmagata, ha avuto un'esitazione che ha permesso il suo salvataggio in extremis.