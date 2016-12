Spezia, rubano 29 chili di Nutella: denunciati

Furto in trasferta, goloso ma sfortunato, per tre pregiudicati napoletani, bloccati con il bottino all'uscita di un supermercato di Sarzana (La Spezia) dai carabinieri. I tre devono essere talmente golosi di Nutella da arrivare a rubarne 29 chilogrammi, nelle maxiconfezioni da un chilo ciascuna della famosa crema alle nocciole. I tre uomini, due di 45 anni e uno di 28, sono stati bloccati dai militari del Nucleo Radiomobile e denunciati per furto aggravato. Tutta la refurtiva è stata riconsegnata all'ipermercato.