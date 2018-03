Spese pazze Liguria,inchiesta si allarga:corvo accusa ex consigliere

L'inchiesta sulle spese pazze tra gli esponenti politici in Regione Liguria si allarga. Un "corvo" ha infatti inviato alla capogruppo del Movimento 5 Stelle Alice Salvatore un plico di scontrini e ricevute relative a un ex consigliere e l'esponente pentastellata ha presentato un esposto in Procura, che sta ora valutando se aprire un'inchiesta. Il periodo di riferimento sarebbe nella legislatura 2010-2015.