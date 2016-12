Sisma di magnitudo 3.8 in Liguria, colpito l'entroterra del Levante

Sindaco di Santo Stefano d'Aveto: "Un forte boato, ma è andata bene" - "Abbiamo sentito un boato e un forte movimento anche nei piani più alti degli edifici, ma fortunatamente non ci sono danni a persone e cose. Abbiamo controllato le frazioni e anche lì è tutto sotto controllo". Così Maria Antonietta Cella, sindaco di Santo Stefano d'Aveto, tornata al suo posto in municipio dopo la scossa di terremoto che si è verificata questa mattina in paese. Il movimento tellurico, ha spiegato il sindaco, è stato registrato a 7.7 chilometri di profondità e a due chilometri dal paese. "La scossa è stata percepita qui da tutti ma fortunatamente e' stata breve. Molti sono spostati sull'uscio di casa, anche perché qui continua a piovere".



Scossa di 2.9 in provincia di Ancona - Una scossa di terremoto di magnitudo 2.9 è stata registrata in provincia di Ancona, fra i comuni di Agugliano, Camerata Picena, Chiaravalle, Falconara, Polverigi. Il sisma, che ha avuto una profondità di 33,2 km: non ha provocato danni. Poco dopo una seconda scossa di magnitudo 2.5 ha interessato la stessa zona.