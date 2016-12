Sgozzarono un capretto per strada, assolti due rom musulmani a Genova

Avevano sgozzato un capretto per strada, macellandolo secondo il rito islamico ma senza le autorizzazioni. Per questo due rom erano stati condannati in primo grado per maltrattamento di animali. Ora la Corte d’Appello di Genova ha ribaltato la sentenza: non c'è stata nessuna crudeltà perché era un rito religioso e questa pratica è ammessa per il rispetto del credo altrui.