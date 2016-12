Sesso con minori, arrestato pr: "Se ti dico l'età... te pija un colpo"

Sesso con minori, arrestato noto pr romano 1 di 5 Facebook Facebook Sesso con minori, arrestato noto pr romano Il 56enne Claudio Nucci è in carcere da febbraio. Il Gip: "Consapevole che i ragazzi che adescava erano minorenni" 2 di 5 Facebook Facebook Sesso con minori, arrestato noto pr romano Il 56enne Claudio Nucci è in carcere da febbraio. Il Gip: "Consapevole che i ragazzi che adescava erano minorenni" 3 di 5 Facebook Facebook Sesso con minori, arrestato noto pr romano Il 56enne Claudio Nucci è in carcere da febbraio. Il Gip: "Consapevole che i ragazzi che adescava erano minorenni" 4 di 5 Facebook Facebook Sesso con minori, arrestato noto pr romano Il 56enne Claudio Nucci è in carcere da febbraio. Il Gip: "Consapevole che i ragazzi che adescava erano minorenni" 5 di 5 Facebook Facebook Sesso con minori, arrestato noto pr romano Il 56enne Claudio Nucci è in carcere da febbraio. Il Gip: "Consapevole che i ragazzi che adescava erano minorenni" leggi dopo slideshow

Per Nucci, con numerosi precedenti uno dei quali per violenza sessuale, il pm Eugenio Albamonte ha già chiesto il giudizio immediato e, nel contempo, disposto ulteriori indagini per verificare se altri minorenni siano stati vittime delle attenzioni dell'uomo e se nella vicenda siano coinvolti altri pedofili. A Nucci, in sostanza, sono attribuiti adescamenti di giovani residenti tra Ponte Milvio e Roma Nord ed atti sessuali, filmati, con loro.



Nucci intercettato: "Me mettono in galera, se ti dico quanti anni ha" - Dalle intercettazioni effettuate sulle utenze di Nucci emerge come l'uomo fosse consapevole della minore età dei ragazzi che adescava. "Sono andato a portare 50 euro ad un fidanzatino mio che so' già due giorni che mi chiede 20... me mettono in galera guarda... non te dico quanti anni c'ha che te pja un colpo", si legge infatti in un passaggio della trascrizione delle intercettazioni.



Nucci chiedeva foto e video pornografici - Dall'esame degli sms è emerso che Nucci chiedeva ai giovanissimi con cui aveva rapporti sessuali di inviargli anche loro foto e video in cui erano ritratti in atteggiamenti intimi.