Scuola,Cei: con noi Stato risparmia

Supera i sei miliardi di euro il "risparmio dello Stato grazie alle scuole cattoliche". Parola di Angelo Bagnasco, che lo sottolinea nella lettera scritta al termine della visita pastorale alla diocesi di Genova. Le scuole cattoliche, spiega il presidente della Cei, "non sono private come spesso si sente dire, ma pubbliche, come la legge riconosce. Nel sistema della pubblica istruzione ci sono scuole statali e non statali ma sempre pubbliche".