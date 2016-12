Scontri Ventimiglia: arrestati 2 No Borders ed emessi 11 fogli di via. Fermati in frontiera tre francesi armati

La polizia ha arrestato due No Borders e ha emesso 11 fogli di via obbligatori a carico di altrettanti antagonisti che sabato hanno preso parte ai tafferugli vicino al campo di temporanea accoglienza di Ventimiglia . Durante gli scontri il poliziotto Diego Turra , 53 anni, è stato stroncato da un infarto. Annullata la manifestazione in programma domenica a favore dei migranti.

Turra, originario di Albenga (Savona), era l'assistente capo della polizia in servizio presso il reparto mobile di Genova. Secondo quanto finora ricostruito, stava scendendo da un mezzo di servizio quando è stato colto da malore.



Tutto avrebbe avuto inizio quando i No borders hanno iniziato a avvicinarsi al Parco Roja. La polizia ha detto loro di allontanarsi, senza ottenere risposte. Alcuni di loro, tra i quali una ragazza col volto coperto, hanno cominciato a lanciare bottiglie e pietre contro le forze dell'ordine. A quel punto la polizia è stata costretta a tirare lacrimogeni per disperdere i manifestanti, che si sono spostati lungo il ponte Aniante. E' stato allora, secondo la ricostruzione, che Turra è sceso dal mezzo venendo colto da malore. Portato d'urgenza in ospedale è spirato poco dopo.



Mattarella: "Solidale vicinanza alla famiglia dell'agente morto" - "Nell'apprendere con profonda tristezza la notizia della tragica morte dell'assistente capo Diego Turra, impegnato in attività di servizio a Ventimiglia, desidero esprimere a lei e alla polizia di Stato la mia solidale vicinanza. La prego di far pervenire ai familiari le espressioni della mia commossa partecipazione al loro cordoglio". E' il testo del messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella inviato al capo della polizia Franco Gabrielli.



Toti: "Ristabilire ordine al confine" - "La situazione della sicurezza nella città di confine - ha detto il governatore della Liguria Giovanni Toti - sta diventando intollerabile. Chiediamo al più presto un intervento deciso e fermo del governo per ristabilire ordine al confine e garantire l'incolumità dei cittadini di Ventimiglia e chiediamo al Prefetto di Imperia, Silvana Tizzano, di vietare la manifestazione dei No borders prevista lunedì".