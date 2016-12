Savona, turista milanese beve acqua con sostanza caustica: è grave

Beve acqua in uno stabilimento balneare a Loano (Savona) ma nel liquido c'era una sostanza caustica. Un turista milanese di 67 anni, Salvatore Mele, residente ad Arluno (Mi), è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Sull'episodio sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri, aperto un fascicolo per lesioni colpose gravi contro ignoti. Analizzati dai tecnici Asl sia la bottiglietta sia il bicchiere utilizzato.