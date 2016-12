Savona, traffico di Ferragosto: mamma partorisce in auto

Causa il traffico di Ferragosto sull'Aurelia, una donna ha partorito il suo quarto figlio in auto, mentre si stava dirigendo in ospedale. Elena, giovane mamma di Boissano, entroterra di Loano (Savona) era convinta che il bimbo sarebbe dovuto nascere tra una decina di giorni, invece ha iniziato ad avere le contrazioni mentre si trovava in spiaggia con gli altri tre figli di 4, 3 e 2 anni. Il piccolo è nato sul sedile posteriore dell'auto.