Savona,spari contro carovana nomadi

Quattro colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi nel cuore della notte contro una carovana di nomadi in sosta a Vado Ligure. Uno dei proiettili, forse di rimbalzo, ha raggiunto un camion che però non faceva parte della carovana. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto per raccogliere le testimonianze del gruppo di nomadi, gli attentatori si erano già dileguati nel buio.