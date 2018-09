Savona, smantellata organizzazione che trafficava migranti da Libia

I carabinieri di Alassio, nel Savonese, hanno smantellato un'organizzazione criminale che favoriva l'immigrazione clandestina dalla Libia. La mente era un commerciante bengalese: l'uomo faceva pagare 6mila euro il viaggio via mare per l'Italia. Una volta sbarcati, i migranti venivano spostati ad Alassio dove erano impiegati nelle attività dell'indagato e obbligati a prendere in affitto un posto letto presso una delle abitazioni dell'uomo.