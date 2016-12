Savona, sequestrati 122 Kg cocaina

Il Servizio Antifrode dell'Ufficio Dogane di Savona e la Gdf hanno sequestrato oltre 122 kg di cocaina purissima. La sostanza stupefacente era nascosta in un container proveniente dalla Repubblica Dominicana carico di semi di cacao e destinato al territorio nazionale, sbarcato da una motonave nel porto di Vado Ligure. La cocaina contenuta in 5 borsoni era confezionata in 111 panetti, il cui valore al dettaglio si aggira intorno a 28 mln di euro.