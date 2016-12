Savona, rissa a colpi di bottiglia in spiaggia: morto un tunisino 33enne

Un 33enne, di origini tunisine, è morto durante una lite finita a bottigliate scoppiata nella tarda serata di venerdì nei pressi di un bar a Savona . Il diverbio, avvenuto con due suoi connazionali senza fissa dimora, è probabilmente scoppiato a causa di un debito. I tre si sono affrontati armati di cocci di bottiglie seminando il panico tra i clienti di un adiacente stabilimento balneare in cui era in corso una festa.

Uno dei due tunisini è rimasto ferito in modo non grave mentre il terzo è stato prima fermato dai carabinieri e poi arrestato per omicidio volontario.



Ad uccidere la vittima sarebbe stata una profonda ferita al braccio, inferta quasi certamente con una bottiglia spezzata, che gli ha reciso un'arteria.