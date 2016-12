Savona, moto contro auto: un morto

Un ragazzo di 26 anni, Daniele Falzone, è morto domenica pomeriggio in un incidente stradale avvenuto a Quiliano (Savona). Il giovane viaggiava sulla moto con una ragazza torinese quando si è scontrato con un'auto. Il 26enne è morto sul colpo mentre la ragazza ha riportato un trauma al bacino e contusioni in varie parti del corpo. Ferite lievi per il conducente della vettura.