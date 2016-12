Savona, maxi ruota di bottiglie tenta di raggiungere la Corsica: impresa bloccata dalle condizioni meteo

Una maxi ruota formata da 1280 bottiglie di plastica - denominata Camminò - e dieci atleti. Questi gli ingredienti dell'impresa tentata da un inventore ligure, Vittorio Schincaglia. L'intento era quello di percorrere 107 miglia marine in meno di 50 ore per favorire il riciclo dei rifiuti. La traversata è iniziata il 12 settembre nel porto di Vado Ligure (Savona) e si sarebbe dovuta concludere a Capo Corso, in Corsica, se le avverse condizioni metereologiche non avessero condizionato lo stop.