Savona, aggredisce la ex moglie con un coltello: arrestato 48enne

Un 48enne originario dell'Ecuador è stato arrestato per tentato omicidio dopo aver aggredito la ex moglie con un coltello. E' accaduto nella casa dove i due vivevano a Savona. Il 48enne è riuscito a entrare nell'atrio dell'abitazione sfruttando una chiave che aveva conservato, si è coperto il volto e ha staccato il contatore generale dell'elettricità, costringendo la donna a uscire. Quindi l'ha aggredita. La ex ha però reagito e lo ha messo in fuga.